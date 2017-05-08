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عاجل..حريق مهول داخل منزل بمدينة أكادير

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 12:14 عاجل..حريق مهول داخل منزل بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول داخل منزل بمدينة أكادير
اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل منزل بحي إحشاش بمدينة أكادير، ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة.

"شوف تيفي":

اندلع قبل قليل من يومه الاثنين، حريق مهول داخل منزل بحي إحشاش بمدينة أكادير، ما خلف خسائر مادية وصفت بالجسيمة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق اندلع لأسباب تبقى مجهولة، وقد تدخلت السلطات المحلية على وجه السرعة مرفوقة بمصالح الوقاية المدينة التي تمكنت من إخماد النيران.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الحريق كاد لولا الألطاف الإلهية، أن ينتشر إلى منازل أخرى بحي إحشاش نظرا لقوة النيران المندلعة.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أكادير منزل حي إحشاش الحريق

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