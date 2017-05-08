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صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 11:46 صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا | منوعات
صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا
كشف موقع ''Postober''، أخيرا، عن قائمة الدول الأكثر متابعة للأفلام الإباحية عبر المواقع الإلكترونية بالإنترنت، وقد تصدرت الدول العربية والإسلامية قائمة هذه الدول باحتلالها المراكز العشرة الأولى، ومن

"شوف تيفي"


كشف موقع "Postober"، أخيرا، عن قائمة الدول الأكثر متابعة للأفلام الإباحية عبر المواقع الإلكترونية بالإنترنت، وقد تصدرت الدول العربية والإسلامية قائمة هذه الدول باحتلالها المراكز العشرة الأولى، ومن بينها المغرب الذي احتل الرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا.

وأوضح الموقع أن الدول العربية، تصدرت القائمة، ومن ضمنها 6 دول إسلامية، ويتعلق الأمر بباكستان وشعبها الذي يعتبر أكثر الشعوب متابعة للأفلام الإباحية بالعالم، ثم مصر، فالفيتنام، وإيران، والمغرب، والسعودية، وتركيا، والفلبين.
وأكد المصدر ذاته أن أكثر الأفلام الإباحية التي تتم مشاهدتها في هذه الدول تلك الخاصة بممارسة الجنس مع المراهقات، وأيضا مع المثليين وأيضا تلك التي تحتوي مشاهد سحاقية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باكستان السعودية القائمة التصنيف الدول العربية الشعوب الأفلام الإباحية

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