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بتوجيهات ملكية...''أش خبار التيتر'': نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 11:23 بتوجيهات ملكية...أش خبار التيتر: نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية | مجتمع
بتوجيهات ملكية...''أش خبار التيتر'': نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية
كشف بلاغ لوزارة العدل والحريات، بأن تعليمات ملكية موجهة لوزير العدل والحريات بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الإستيلاء على عقارات الغير، حيث تشكلت لجنة تضم ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية


بوليتيك
شوف تيفي

كشف بلاغ لوزارة العدل والحريات، بأن تعليمات ملكية موجهة لوزير العدل والحريات بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الإستيلاء على عقارات الغير، حيث تشكلت لجنة تضم ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية عقدت ثلاثة إجتماعات لتنسيق أعمالها.

وحسب البلاغ، فحصيلة إجتماعات اللجنة، كانت إيجابية وتعكس روح الإلتزام والمسؤولية، حيث قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بإعداد نظام معلوماتي يسمى'' أش خبار التيتر'' سيصبح بعد حوالي أسبوعين جاهزا للإستعمال، يمكن للمواطن ومن غير تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، من تتبع وضعية أملاكه العقارية، وذلك بتوصله برسالة إلكترونية، يتم من خلال هاتفه المحمول إشعاره فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته.


وأفاد البلاغ، أن وزارة الداخلية وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ستقوم بعملية حصر ميداني للعقارات المملوكة للمتغيبين أجانب كانوا أم مغاربة وذلك بهدف إقرار تدابير إحترازية تتعلق بها عند القيام بكل إجراء ينصب عليه، كما ثم إطلاع اللجنة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستأخذ مسارها التشريعي بعد أن سبق إقرارها من طرف اللجنة، وذلك إعتبارا لطابعها الإستعجالي في إطار المواجهة الصارمة والحازمة لأفعال الإستيلاء على عقارات الغير ويتعلق الأمر بتعديلات تهم مدونة الحقوق العينية ومدونة التجارة وبعض النصوص التطبيقية المرتبطة بها ومجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.


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