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عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 11:09 عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين | مجتمع
عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لما يسمى

شوف تيفي:

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، اليوم الاثنين، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، تم إيقاف أحدهم بمدينة طنجة.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تزامنت هذه العملية الأمنية مع إيقاف شريكين للمشتبه فيه يقيمان بإسبانيا، وذلك في إطار التعاون الأمني بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لمواجهة التهديدات المتنامية لما يسمى ب"الدولة الإسلامية".

وأكدت وزارة الداخلية أن التحريات الأولية، أظهرت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون بالساحة السورية العراقية في إطار استقطاب وإرسال متطوعين للقتال بصفوف "داعش"، من بينهم أخ أحد الموقوفين، وسيتم تقديم المشتبه فيه إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تنظيم الدولة الإسلامية مدينة طنجة النيابة العامة العدالة

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