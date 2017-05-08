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مثير وبالفيديو..''بعد مي عائشة'': فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 10:59 مثير وبالفيديو..بعد مي عائشة: فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو..''بعد مي عائشة'': فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي التفاصيل
في سيناريو مشابعة لواقعة ''مي عاشة'' بالرباط، هددت مساء أمس الأحد، فتاة في عمر الزهور بالانتحار ، وذلك برمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بمدينة طانطان، وسط استنفار أمني كبير وتجمع المئات من المواطنين.

"شوف تيفي"

 

في سيناريو مشابعة لواقعة "مي عاشة" بالرباط، هددت مساء أمس الأحد، فتاة في عمر الزهور بالانتحار ، وذلك برمي نفسها من أعلى عمود كهربائي بمدينة طانطان، وسط استنفار أمني كبير وتجمع المئات من المواطنين.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها بهذا الخصوص فإن الأمر يتعلق بفتاة تدعى "ل.ب" التي استغلت مرور "كرنفال طانطان"، وصعدت إلى العمود الكهربائي وهددت بالانتحار، وهي تطالب السلطات المحلية بمنح أسرتها تعويضا عقب وفاتهم في حادثة سير.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات والمواطنين المتواجدين بعين المكان ومصالح الوقاية المدينة، تمكنوا بعد ساعة من المفاوضات مع الشابة المذكورة بإقناعها عن العدول عن فكرة الانتحار.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عمود كهربائي طانطان استنفار أمني الرباط استنفار أمني الانتحار

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