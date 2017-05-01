المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يحقق أول فوز له في دورة التضامن الإسلامي ﻿

حقق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكرة القدم، أول فوز له صباح يومه الإثنين، برسم منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها أدربيجان على نظيره السعودي بهدف دون رد.





" شوف سبور"

حقق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكرة القدم، أول فوز له صباح يومه الإثنين، برسم منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها أدربيجان على نظيره السعودي بهدف دون رد.

وسجل اللاعب شعيب المفتول الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في الدقيقة 78.

تجدر الإشارة أن المنتخب الوطني سبق له أن فاز بالميدالية الذهبية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، سنة 2013، والتي أجريت في جزيرة "سومطرة" الإندونيسية.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية التي خاضت المباراة أمام المنتخب السعودي :

ياسين الحواصلى

فهد موفي

أشرف ضريع

زكرياء العيوض

وليد الصبار

محمد كمال

محمد مورابي

أيمن الحسوني

حسام أمعنان

يحيى عطية الله

زهير المترجي