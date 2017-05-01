 المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يحقق أول فوز له في دورة التضامن الإسلامي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا | منوعات

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا

بتوجيهات ملكية...أش خبار التيتر: نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية | مجتمع

بتوجيهات ملكية...''أش خبار التيتر'': نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين

مثير وبالفيديو..بعد مي عائشة: فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..''بعد مي عائشة'': فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي

وزير خارجية المملكة العربية السعودية يزور المغرب ويعقد ندوة صحفية بالرباط | دولي

وزير خارجية المملكة العربية السعودية يزور المغرب ويعقد ندوة صحفية بالرباط

فضيحة..تسريب مقطع جنسي للاعب كرة قدم مشهور..وها كيفاش طاح في الفخ | حوادث و حقوق

فضيحة..تسريب مقطع جنسي للاعب كرة قدم مشهور..وها كيفاش طاح في الفخ

سار للراغبين في الهجرة..مدينة إيطالية تمنحكم 2 الميلون سنتم شهريا مقابل العيش بها.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

سار للراغبين في الهجرة..مدينة إيطالية تمنحكم 2 الميلون سنتم شهريا مقابل العيش بها.. وهذه هي

صادم ..توقيف ثلاثة شبان بتهمة الإعتداء الجنسي على تلميذة في السادس إبتدائي بأيت اعميرة | حوادث و حقوق

صادم ..توقيف ثلاثة شبان ''بتهمة'' الإعتداء الجنسي على تلميذة في السادس إبتدائي بأيت اعميرة

مثير..تسجيلات صويتة سجلها صاحب مقهى للحشيش تطيح بمسؤولين أمنيين بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..تسجيلات صويتة سجلها صاحب مقهى للحشيش تطيح بمسؤولين أمنيين بالبيضاء

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يحقق أول فوز له في دورة التضامن الإسلامي

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 10:52 المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يحقق أول فوز له في دورة التضامن الإسلامي | سبور
المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يحقق أول فوز له في دورة التضامن الإسلامي
حقق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكرة القدم، أول فوز له صباح يومه الإثنين، برسم منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها أدربيجان على نظيره السعودي بهدف دون رد.



" شوف سبور"

حقق المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكرة القدم، أول فوز له صباح يومه الإثنين، برسم منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها أدربيجان على نظيره السعودي بهدف دون رد.

وسجل اللاعب شعيب المفتول الهدف الوحيد للمنتخب الوطني في الدقيقة 78.

تجدر الإشارة أن المنتخب الوطني سبق له أن فاز بالميدالية الذهبية لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، سنة 2013، والتي أجريت في جزيرة "سومطرة" الإندونيسية.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية التي خاضت المباراة أمام المنتخب السعودي :

ياسين الحواصلى
فهد موفي
أشرف ضريع
زكرياء العيوض
وليد الصبار
محمد كمال
محمد مورابي
أيمن الحسوني
حسام أمعنان
يحيى عطية الله
زهير المترجي

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب السعودية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وانفراد.. لقجع يفوز بأبرز المناصب داخل الإتحاد الإفريقي | سبور

عاجل وانفراد.. لقجع يفوز بأبرز المناصب داخل الإتحاد الإفريقي

هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية | سبور

هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية

عاجل.. مارادونا يفاجئ الجميع ويتولى تدريب فريق عربي يمارس في القسم الثاني | سبور

عاجل.. مارادونا يفاجئ الجميع ويتولى تدريب فريق عربي يمارس في القسم الثاني

خطير وبالصورة..نقل أحد مشجعي اتحاد طنجة في حالة جد خطيرة إلى المستشفى..وها شنو وقع ليه فالتيران | سبور

خطير وبالصورة..نقل أحد مشجعي اتحاد طنجة في حالة جد خطيرة إلى المستشفى..وها شنو وقع ليه فالتيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: أول ظهور لزوجة الصنهاجي مولات 30مليون كمؤخر صداق.... | قنوات أخرى
منذ 12 دقيقة

بالفيديو: أول ظهور لزوجة الصنهاجي مولات 30مليون كمؤخر صداق....

بالفيديو..مشجع غيور على الوداد ..البطولية ودادية أحب من أحب و كره من كره و اللعابة كانو رجالة | بــووز

بالفيديو..مشجع غيور على الوداد ..البطولية ودادية أحب من أحب و كره من كره و اللعابة كانو رجالة

السعيدي لشوف تيفي:الهدف 3 نقط و التركيز على لقب البطولة | خارج البلاطو

السعيدي لشوف تيفي:الهدف 3 نقط و التركيز على لقب البطولة

شوف الصحافة : دخل المغربي من بين الأضعف في العالم | شوف الصحافة

شوف الصحافة : دخل المغربي من بين الأضعف في العالم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا | منوعات
منذ 5 دقائق

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا

بتوجيهات ملكية...أش خبار التيتر: نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية | مجتمع

بتوجيهات ملكية...''أش خبار التيتر'': نظام معلوماتي لتتبع المواطنين لوضعية أملاكهم العقارية

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين | مجتمع

عاجل.. تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بمدينة طنجة..وهذا عدد الموقوفين

مثير وبالفيديو..بعد مي عائشة: فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..''بعد مي عائشة'': فتاة تصعد لعمود كهربائي وتهدد بالإنتحار في طانطان..وهذه هي

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.