عاجل وانفراد.. لقجع يفوز بأبرز المناصب داخل الإتحاد الإفريقي ﻿

أسفر اجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الإثنين، منح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئاسة لجنتين داخل الإتحاد، ورئيس اللجنة المالية وتدبير التعويضات



" شوف سبور" : رشيد محمودي

أسفر اجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الإثنين، منح فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئاسة لجنتين داخل الإتحاد، ورئيس اللجنة المالية وتدبير التعويضات والأجور ولجنة المنافسات والأندية.

وأفادت مصادر موثوقة، أن مؤتمر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، المقرر إجراؤه في الفترة ما بين 15 و 16و 17و 18 من شهر يوليوز المقبل سيعرف منح 8 أعضاء من المغرب في لجان " الكاف إضافة إلى تنصيب كاتب عام للاتحاد من المغرب.

وبهذه النتيجة يكون فوزي لقجع قد ضمن للمغرب ولأول مرة أبرز المناصب داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.