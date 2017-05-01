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وزير خارجية المملكة العربية السعودية يزور المغرب ويعقد ندوة صحفية بالرباط

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 10:27 وزير خارجية المملكة العربية السعودية يزور المغرب ويعقد ندوة صحفية بالرباط | دولي
وزير خارجية المملكة العربية السعودية يزور المغرب ويعقد ندوة صحفية بالرباط
كشف موقع ''العربية.نت'' القريب من دوائر القرار بالمملكة العربية السعودية، أن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي يصل اليوم الاثنين إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط ، في أول زيارة رسمية منذ تعيين


بوليتيك
شوف تيفي


كشف موقع "العربية.نت" القريب من دوائر القرار بالمملكة العربية السعودية، أن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي يصل اليوم الاثنين إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط ، في أول زيارة رسمية منذ تعيين الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني.

وحسب ذات المصدر، سييجري وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية و المملكة المغربية محادثات رسمية، في مقر الدبلوماسية المغربية في الرباط، قبل أن يعقدا معا مؤتمراً صحافياً، مساء اليوم الاثنين.

وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي، الأولى من نوعها لمسؤول سامي بالمملكة العربية السعودية منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بن كيران.


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السعودية المغرب الزيارة الخارجية بن كيران شوف تيفي

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