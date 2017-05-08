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فضيحة..تسريب مقطع جنسي للاعب كرة قدم مشهور..وها كيفاش طاح في الفخ

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 10:09 فضيحة..تسريب مقطع جنسي للاعب كرة قدم مشهور..وها كيفاش طاح في الفخ | حوادث و حقوق
فضيحة..تسريب مقطع جنسي للاعب كرة قدم مشهور..وها كيفاش طاح في الفخ
وجد حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق دافيد جيمس نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد أن وقع ضحية فضيحة جنسية، نتيجة تسريب شريط له أثناء محادثة جنسية وصفت بالساخنة'' عبر خدمة ''السكايب''.

"شوف تيفي"

وجد حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق دافيد جيمس نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد أن وقع ضحية فضيحة جنسية، نتيجة تسريب شريط له أثناء محادثة جنسية وصفت بالساخنة" عبر خدمة "السكايب".

وحسب موقع "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن جيمس كان ضحية "احتيال إلكتروني"، حيث استجاب لإغراءات من شخصيات مزيفة لإجراء اتصالات جنسية بالصورة، ثم تسجيل هذه الاتصالات بغرض الابتزاز.

وأوضح ذات الموقع أن حارس ليفربول ومانشستر سيتي المعتزل صاحب الـ46 سنة سقط ضحية لهذا الابتزاز بعد انتشار شريط مدته نحو 10 دقائق، تمت مشاهدته أكثر من ألفي مرة على الإنترنت.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حارس مرمى المنتخب الإنجليزي جيمس دافيد الابتزاز

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