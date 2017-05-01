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بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 10:05 سار للراغبين في الهجرة..مدينة إيطالية تمنحكم 2 الميلون سنتم شهريا مقابل العيش بها.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
سار للراغبين في الهجرة..مدينة إيطالية تمنحكم 2 الميلون سنتم شهريا مقابل العيش بها.. وهذه هي التفاصيل
في خطوة مثيرة قد تتثير إعجاب الراغبين في معانقة حلم الهجرة والاستقرار والبحث عن عمل، قدمت مدينة إيطالية عرضا من نوع خاص لاستقطاب سكان جدد، بسبب تحولها إلى مدينة أشباح بعد مغادرة سكانها الحقيقيين

"شوف تيفي"


في خطوة مثيرة قد تتثير إعجاب الراغبين في معانقة حلم الهجرة والاستقرار والبحث عن عمل، قدمت مدينة إيطالية عرضا من نوع خاص لاستقطاب سكان جدد، بسبب تحولها إلى مدينة أشباح بعد مغادرة سكانها الحقيقيين في الآونة الأخيرة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية وعربية فقد عرض رئيس بلدية مدينة بورميدا الجبلية، التي يقطنها 394 نسمة، مبلغ 2000 يورو " ٢ المليون سنتيم مغربية" لأي شخص يرغب في الانتقال للمدينة من أجل الاستقرار بها، وذلك لوضع حد لهروب الساكنة منها ولاستقطاب سكان جدد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمدة المدينة، دانييلي غاليانو، اضطر إلى القيام بهذه الخطوة بعد أن ترك شباب المدينة، وقرروا الاستقرار بالمدن الكبرى  للبحث عن عمل في المدن الكبيرة، مشيرة إلى أن بلدية المدينة أكدت منح المبلغ المقترح لكل شخص إيطالي أو أجنبي يقوم بنقل إقامته إلى المدينة الجبلية، أو عند استئجاره لأي مقر سكني بها.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة أشباح إيطايلا السكان البحث عن العمل المدينة الجبلية

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