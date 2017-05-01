صادم ..توقيف ثلاثة شبان ''بتهمة'' الإعتداء الجنسي على تلميذة في السادس إبتدائي بأيت اعميرة ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي ثلاثة شبان بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها مساء أمس الأحد ،ثلاثة شبان، بعد شكاية ضدهم من طرف أم تلميذة قاصر تتهمهم بمحاولة إعتصاب إبنتها التي تدرس في السنة



المجتمع

شوف تيفي



أوقفت عناصر الدرك الملكي ثلاثة شبان بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة أيت باها مساء أمس الأحد ،ثلاثة شبان، بعد شكاية ضدهم من طرف أم تلميذة قاصر تتهمهم بمحاولة إعتصاب إبنتها التي تدرس في السنة السادسة إبتدائي.



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي بأيت اعميرة، من ترصد الشبان الثلاثة منذ يوم السبت الماضي، مباشرة بعد شكاية لولية أمر تلميذة تبلغ من العمر 13 سنة، تشتكي من محاولة إغتصاب إبنتها من طرف ثلاثة شبان، بالقرب من المدرسة الإبتدائية التي تدرس فيها، حبث تمكن عناصر الدرك الملكي من تحديد أوصاف المشتبه بهم لتتم عملية الترصد التي قادت إلى توقيفهم عشية يوم أمس الأحد.



ووفق ذات المصادر، فالطفلة كشفت لمقربين منها بأن الشبان الراشدين الثلاثة حاولوا ''العبث بجسدها وبمناطق حساسة به'' بالطريق الرابط بين منزلها والمدرسة، حيث ينتظر متابعة المشتبه بهم ''بمحاولة هتك عرض قاصر'' إن أكد البحث والتحقيق الذي إنطلق في الموضوع أقوال الطفلة وولية أمرها.





