مثير..تسجيلات صويتة سجلها صاحب مقهى للحشيش تطيح بمسؤولين أمنيين بالبيضاء ﻿

تفجرت فضيحة بأمن مولاي رشيد سبببها عميد إقليمي بإحدى الدوائر وضابط شرطة بالمنطقة نفسها، تم الاستماع إليهما من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني، على خلفية تسجيلات صوتية

"شوف تيفي"



تفجرت فضيحة بأمن مولاي رشيد سبببها عميد إقليمي بإحدى الدوائر وضابط شرطة بالمنطقة نفسها، تم الاستماع إليهما من طرف المفتشية العامة للأمن الوطني، على خلفية تسجيلات صوتية قام بتسجيلها أحد أصحاب مقاهي "الحشيش" والرياشة والمعروف باسم "الحكشول" بحي السلامة بالدار البيضاء، حيث توصلت لجنة من المفتشية العامة، من خلال هذه التسجيلات الصوتية، إلى وجود ابتزاز صادر عن العميد الإقليمي والضابط في مواجهة صاحب المقهى، الذي توجه مباشرة بشكاية إلى كل من المدير العام للأمن الوطني والوكيل العام للملك بالدار البيضاء.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد صدرت عقوبات قاسية في حق الأمنيين تمثلت في عقوبة التوقيف عن العمل في حق العميد الإقليمي وعقوبة التوبيخ والتنقل من أمن مولاي رشيد إلى منطقة عين السبع في انتظار الإحالة على مدينة أخرى، في حق الضابط، وتم إصدار العقوبات بعد الاستماع إلى المسؤولين الأمنيين بتفصيل حول وقائع الحادث وصحة التسجيلات التي تورطهما في الابتزاز.

وسبق أن أصدرت مديرية الأمن عقوبات تأديبية في حق ضباط شرطة ومفتشين بالمنطقة ذاتها نظرا لسلوكاتهم المخالفة للضوابط المهنية واتهامهم بالارتشاء من أصحاب المقاهي، خاصة مقاهي الشيشة والقمار المنتشرة بالمنطقة.