عاجل.. الروينة في الدار البيضاء هاذ الصباح..وها شنو واقع ﻿

"شوف تيفي"
تعرف مدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات من يومه الاثنين، حالة من الفوضى العارمة، خاصة في شوارعها الكبرى نتيجة تغيير العديد من الإشارات المرورية، وتغيير مسار بعض الطرق.
وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإنه وبالرغم من التواجد الأمني الكثيف بهذه الشوارع إلا أن البيضاويين، وجدوا صعوبة في التنقل والسير والجولان، بسبب عدم التأقلم مع هذه الإشارات الجديدة التي غيرت مسارهم المعتاد.
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