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عاجل..انفجار قنبلة بمدرسة للفتيات في هذه الدولة الإسلامية

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 09:00 عاجل..انفجار قنبلة بمدرسة للفتيات في هذه الدولة الإسلامية | دولي
عاجل..انفجار قنبلة بمدرسة للفتيات في هذه الدولة الإسلامية
انفجرت قنبلة خارج مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى جرح عناصر شرطة دون إصابة أي من الطلبة في وقت لم تكن الدراسة بدأت بعد، وفقا للسلطات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

انفجرت قنبلة خارج مدرسة للفتيات في شمال غرب باكستان صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى جرح عناصر شرطة دون إصابة أي من الطلبة في وقت لم تكن الدراسة بدأت بعد، وفقا للسلطات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضح مسؤولون تضيف الوكالة الفرنسية، أن القنبلة انفجرت في المدرسة الواقعة في إحدى ضواحي بيشاور، في اقليم خيبر بختونخوا أثناء عبور دورية لشرطة مكافحة الإرهاب من المكان.

وأفاد قائد شرطة بيشاور محمد طاهر لوكالة فرانس برس أن "عنصرين من قسم محاربة الإرهاب أصيبا في انفجار العبوة الناسفة".

وعثر على عبوة ثانية قرب المكان لكن تم تفكيكها قبل أن تنفجر، بحسب قائد الشرطة الذي أضاف أن مدخل المدرسة الرئيسي وبعض جدرانها الداخلية تعرضت لأضرار.

 

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