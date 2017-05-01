بالفيديو..الكاميرا حصلاتو: شفار كيسرق وسط المسجد بمدينة طنجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة مجموعة من الأحذية من داخل مسجد يقع بمدينة طنجة، وبالتحديد مسجد السواني.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ليلة يومه الأحد، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة قيام شاب بسرقة مجموعة من الأحذية من داخل مسجد يقع بمدينة طنجة، وبالتحديد مسجد السواني.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث ركز العديد منهم على ملامح الشاب وحاولوا الحصول على صور تقريبية له لنشرها في صفحات فايسبوكية أخرى، حتى يتم التعرف على هويته وبالتالي إيقافه وتسليمه للمصالح الأمينة.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتعبير عن غضبهم الشديد من قيام البعض باستغلال الهدوء الذي يعم المساجد خلال أوقات الصلاة لتنفيذ عمليات سرقة، بينما طالب آخرون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوضع حراس أمن خاصين أمام المساجد حتى يتم إيقاف هؤلاء اللصوص.