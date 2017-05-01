سعد الدين العثماني ...عيادتي الخاصة أحصل فيها على أكثر من 9 ملايين شهريا ﻿

لاحديث بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، سوى عن الكلمة التي ألقاها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أمام شبيبة الحزب بالرباط في إطار لقاء تواصلي داخلي بالمقر المركزي بالرباط، حيث قال ''العثماني بأنه

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لاحديث بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، سوى عن الكلمة التي ألقاها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أمام شبيبة الحزب بالرباط في إطار لقاء تواصلي داخلي بالمقر المركزي بالرباط، حيث قال "العثماني بأنه كان مستعد للذهاب إلى المعارضة لو وافقت الأمانة العامة للحزب على ذلك".

ويأتي تسريب تصريح سعد الدين العثماني من اللقاء الذي عقد مساء أمس السبت مع شبيبة الحزب بإقليم الرباط، في إطار الحملة الوطنية للحزب تحت شعار "الديموقراطية أولا"، حيث أشرك العثماني أعضاء الأمانة العامة للحزب في الأزمة أو "الزلزال" على حد قول بن كيران، التي يمر منها "المصباح" منذ إعلان تشكيل الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني.

ومباشرة بعد تصاعد النقاش حول التصريح الجديد للعثماني، أعاد العضو في الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين نشر بلاغ الأمانة العامة للحزب ليوم 19 مارس الماضي، والذي صدر مباشرة بعد بلاغ الديوان الملكي بإعفاء عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة، حيث أشرك حامي الدين من جديد المجلس الوطني للحزب لكون البلاغ دعا لعقد مجلس لبرلمان المصباح، ما يعني محاولة تهرب كل طرف من تحمل مسؤولية الزلزال الذي يعيشه الحزب.

من جهة ثانية، كشف عضو مجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية "حسن حمورو" من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوكـ، عن جزء من تصريح لرئيس الحكومة بالقول "لو قبلت الأمانة العامة الذهاب نحو المعارضة سأقبل فأنا ليس لدي مشكل وسأذهب لمزاولة مهنتي في العيادة الطبية التي أتقاضى فيها أجرا يزيد عن 9 ملايين شهريا".

وأوضح حمورو، في ذات التدوينة، "لو صح هذا التصريح سنكون أمام سقوط مدوي لوهم عشنا في ظله داخل حزب العدالة والتنمية يتعلق بمعاني الانتماء للحزب وغايات النضال فيه... ليسمح لي العثماني الانتماء للعدالة والتنمية لا علاقة له بترتيب الوضع الاجتماعي لأعضائه قواعد وقيادات والنضال فيه لا يكون بالضرورة عبر بوابة الحكومة... والانتصار للوطن والمواطنين قد يكون من موقع المعارضة.