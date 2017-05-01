 هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية ﻿
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هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 00:33 هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية | سبور
هكذا رد جوفونتوس الإيطالي على الإهانة العنصرية التي تعرض لها لاعبه بنعطية
طالب فريق جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قناة ''راي سبور'' بتقديم توضيح لما حدث مع اللاعب المهدي بنعطية، العميد السابق للمنتخب المغربي، بعد تعرضه ليلة أمس السبت للإهانة العنصرية على المباشر.

"شوف سبور"

طالب فريق جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قناة "راي سبور" بتقديم توضيح لما حدث مع اللاعب المهدي بنعطية، العميد السابق للمنتخب المغربي، بعد تعرضه ليلة أمس السبت للإهانة العنصرية على المباشر.

ونشر فريق جوفونتوس بلاغا، يؤكد من خلاله أن بنعطية يستحق الحصول على توضيح لما حدث دون الاختفاء وراء الأعذار وطمس الحقائق.

تجدر الإشارة أن بنعطية تعرض للإهانة العنصرية على المباشر ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية "تويتر" يعبر فيها عن فخره بمغربيته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب جوفونتوس بنعطية

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