شباب '' شفشاون'' يثورون في وجه الوردي وهذا هو السبب ﻿

يستعد مجموعة من شباب شفشاون إلى تنظيم وفقة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة يوم 15 ماي المقبل, تنديدا بالوضع الصحي الذي وصفوه بالمتأزم , وأمام ما وصفوه بالاختلالات و الأوضاع المتردية التي

شوف تيفي

يستعد مجموعة من شباب شفشاون إلى تنظيم وفقة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة يوم 15 ماي المقبل, تنديدا بالوضع الصحي الذي وصفوه بالمتأزم , وأمام ما وصفوه بالاختلالات و الأوضاع المتردية التي يعرفها مستشفى محمد الخامس.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من مدينة شفشاون أن شباب المنطقة أطلقوا نداءا على شكل هاشتاغ , #شباب_ شفشاون_من_أجل_مواجهة_اختلالات_قطاع_الصحة, يدعون من خلاله شباب الإقليم و البلدات المجاورة الى الإنخراط في النهوض بالخدمات الصحية و التي تعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور .





