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شباب '' شفشاون'' يثورون في وجه الوردي وهذا هو السبب

بتاريــخ : 8 ماي 2017 / 00:20 شباب شفشاون يثورون في وجه الوردي وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
شباب '' شفشاون'' يثورون في وجه الوردي وهذا هو السبب
يستعد مجموعة من شباب شفشاون إلى تنظيم وفقة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة يوم 15 ماي المقبل, تنديدا بالوضع الصحي الذي وصفوه بالمتأزم , وأمام ما وصفوه بالاختلالات و الأوضاع المتردية التي

شوف تيفي

يستعد مجموعة من شباب شفشاون إلى تنظيم وفقة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بالمدينة يوم 15 ماي المقبل, تنديدا بالوضع الصحي الذي وصفوه بالمتأزم , وأمام ما وصفوه بالاختلالات و الأوضاع المتردية التي يعرفها مستشفى محمد الخامس.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من مدينة شفشاون أن شباب المنطقة أطلقوا نداءا على شكل هاشتاغ , #شباب_ شفشاون_من_أجل_مواجهة_اختلالات_قطاع_الصحة, يدعون من خلاله شباب الإقليم و البلدات المجاورة الى الإنخراط في النهوض بالخدمات الصحية و التي تعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور .



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