 صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر اليوم: إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند | دولي

خبر اليوم: ''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند ''

مثير..الاستخبارات الجزائرية حاولت التشويش على الملك محمد السادس بفرنسا.. وهذا ما وقع | بوليتيك

مثير..الاستخبارات الجزائرية حاولت التشويش على الملك محمد السادس بفرنسا.. وهذا ما وقع

عاجل..الجيش الأميركي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان | دولي

عاجل..الجيش الأميركي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

عاجل..وفاة والد زعيم في دولة إسلامية كبرى+صورة | دولي

عاجل..وفاة والد زعيم في دولة إسلامية كبرى+صورة

مديحي يتعرض لإعتداء جسدي مباشرة بعد نهاية المباراة | حوادث و حقوق

مديحي يتعرض لإعتداء جسدي مباشرة بعد نهاية المباراة

صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم | مجتمع

صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات | دولي

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا | بوليتيك

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل هاذ المشاكل | مجتمع

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل ''هاذ المشاكل

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 23:56 صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة | مجتمع
صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة
كشفت إعادة تمثيل جريمة قتل المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، عن تفاصيل مثيرة، من بينها أن القاتلين، هما صديقان مقربان من الضحية، ودافع الجريمة هو سرقة 12 مليونا سبق أن وعد

"شوف تيفي"


كشفت إعادة تمثيل جريمة قتل المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، عن تفاصيل مثيرة، من بينها أن القاتلين، هما صديقان مقربان من الضحية، ودافع الجريمة هو سرقة 12 مليونا سبق أن وعد أحدهما بإقراضه إياها منذ فترة.

وأكدت يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الاثنين أن المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في الملف، من بينهم ابن موظفة بمحكمة تمارة، أحيلوا اليوم الأحد على وكيل الملك بابتدائية تمارة، ويرجح أن يفرج عنهم، بعد أن كشفت التحريات عدم وجود أي صلة لهم بالجريمة، وأن اعتقالهم كان بناء على اتصالات هاتفية أجراها الضحية معهم قبل مقتله.

وأشارت اليومية أن المتابعين الخمسة في هذا الملف كانوا على صداقة وطيدة بالضحية السحيمي، إذ كان يشاركهم جلسات خاصة ويستدعيهم لشقته بتمارة، قبل أن يستغل المتهمان الرئيسيان المنحدران من مكناس وسيدي قاسم هذه الثقة، ويخططا لقتله بدم بارد، وهما في حالة غير طبيعية.

وبخصوص دوافع الجريمة، فقد أوضحت مصادر اليومية أن أحد المتهمين، كان يعاني ضائقة مالية خانقة، وطلب قرضا من الراحل قيمته 12 مليونا، فوعده بتمكينه منها في القريب العاجل، ما غرر المتهم، الذي أغرى شريكه بزيارة شقة الضحية وسرقة المبلغ من دولابه واقتسامه، ووافق شريكه وافقه على الخطة، واتصلا بالضحية وطلبا ضيافته، وهو ما وافق عليه دون تردد، بحكم ثقته فيهما، لكن بعد أن تناول الجميع وجبة العشاء، تفاجأ الضحية، بصديقيه، يشلا حركته ويوثقانه، قبل أن يلج أحدهما غرفة نومه ويشرع في تفتيش الدولاب بحثا عن المبلغ المالي.

وأكد المتهمان أن الضحية "السحيمي" ظل يصرخ طالبا النجدة، ما دفعهما إلى وضع كمامة على فمه لإسكاته تسببت في اختناقه، وبعد أن حاول مقاومتهما، وجها له ضربتين في الرأس ويده اليسرى، فسقط على الأرض مغمى عليه، فغادرا الشقة بعد أن فشلت خطتهما، إذ تبين أنه لا يتوفر على المبلغ المالي المذكور، واكتفيا بسرقة مبلغ زهيد كان مع الضحية وهاتفيه المحمولين، وغادرا الشقة دون إثارة انتباه الجيران.


وأكدت مصادر "اليومية" أن المتهمان اعتقدا أن الضحية أغمى عليه وسيستعيد عافيته بعد ساعات، فاستغلا الوضع وغادرا كل واحد منهما صوب مدينته مكناس وسيدي قاسم، قبل أن يتوصلا بأخبار تفيد العثور عليه ميتا بعد ثلاثة أيام من تنفيد الجريمة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السحيمي المصور الصحافي التحريات سيدي قاسم مكناس الشقة الراحل وكالة المغرب العربي للأنباء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم | مجتمع

صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل هاذ المشاكل | مجتمع

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل ''هاذ المشاكل ''

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع | مجتمع

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة | مجتمع

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند | خبر اليوم
منذ 34 دقيقة

خبر اليوم: ''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند ''

من المدرجات..الفنان المغربي هشام بهلول فرحان بفوز الوداد وها شنو قال على تاريخ وداد الأمة و علاقة الملك الراحل بالفريق الأحمر | خارج البلاطو

من المدرجات..الفنان المغربي هشام بهلول فرحان بفوز الوداد وها شنو قال على تاريخ وداد الأمة و علاقة الملك الراحل بالفريق الأحمر

أهداف مباراة الجيش الملكي و النادي القنيطري 2-1 | قنوات أخرى

أهداف مباراة الجيش الملكي و النادي القنيطري 2-1

هدف مباراة الكوكب المراكشي و الفتح الرباطي 1-0 | قنوات أخرى

هدف مباراة الكوكب المراكشي و الفتح الرباطي 1-0

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة | مجتمع
منذ 1 دقيقة

صادم.. هذا هو المبلغ الكبير الذي قتل بسببه صحافي لاماب+تفاصيل تظهر لأول مرة

خبر اليوم: إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند | دولي

خبر اليوم: ''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند ''

مثير..الاستخبارات الجزائرية حاولت التشويش على الملك محمد السادس بفرنسا.. وهذا ما وقع | بوليتيك

مثير..الاستخبارات الجزائرية حاولت التشويش على الملك محمد السادس بفرنسا.. وهذا ما وقع

عاجل..الجيش الأميركي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان | دولي

عاجل..الجيش الأميركي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.