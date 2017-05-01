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عاجل.. مارادونا يفاجئ الجميع ويتولى تدريب فريق عربي يمارس في القسم الثاني

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 23:48 عاجل.. مارادونا يفاجئ الجميع ويتولى تدريب فريق عربي يمارس في القسم الثاني | سبور
عاجل.. مارادونا يفاجئ الجميع ويتولى تدريب فريق عربي يمارس في القسم الثاني
كشف نادي الفجيرة اليوم الأحد، عن تعاقده مع الأرجنتيني دييغو مارادونا، ليتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم في الموسم المقبل .

"شوف تيفي"

كشف نادي الفجيرة اليوم الأحد، عن تعاقده مع الأرجنتيني دييغو مارادونا، ليتولى تدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم في الموسم المقبل .

وحسب وكالة "سبوتنيك " الروسية فقد أكد الفريق الإماراتي هذا التعاقد، حيث نشر على حسابه في تويتر، صورة لمارادونا وهو يحمل قميص النادي رقم 10.

تجدر الإشارة أن فريق الفجيرة، يمارس بدورى الدرجة الثانية الإماراتى بعد فشله هذا الموسم فى العودة إلى دورى الخليج العربي بعد احتلاله المركز الرابع .



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