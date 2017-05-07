خطير وبالصورة..نقل أحد مشجعي اتحاد طنجة في حالة جد خطيرة إلى المستشفى..وها شنو وقع ليه فالتيران ﻿

أصيب مشجع فريق اتحاد طنجة، مساء يومه الأحد، بجرح عميق على مستوى الرأس عقب تلقيه ضربة خطيرة بحجر طائش بمدينة تطوان.

"شوف تيفي"

أصيب مشجع فريق اتحاد طنجة، مساء يومه الأحد، بجرح عميق على مستوى الرأس عقب تلقيه ضربة خطيرة بحجر طائش بمدينة تطوان.

وتظهر صورة تم تناقلها بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، توثق الاعتداء الذي تعرض له الشاب والذي كاد أن يفقده حياته لولا الألطاف الالهية، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن ديربي الشمال، انتهى لصالح فريق اتحاد طنجة بهدف يتيم في شباك غريمه المغرب التطواني من تسجيل اللاعب غاي لوفاني بواسطة ضربة جزاء.

