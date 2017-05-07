عاجل ومروع..ابن مدرب مغربي معروف في الإنعاش بين الحياة والموت بالرباط+صورة ﻿

كشفت وسائل إعلام رياضية، قبل قليل من يومه الأحد، أن نجل المدرب الوطني خليل بودراع، يوجد في غيبوبة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام رياضية، قبل قليل من يومه الأحد، أن نجل المدرب الوطني خليل بودراع، يوجد في غيبوبة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ابن المدرب السابق لفريق الجيش الملكي، تعرض لحادثة سير خطيرة بإحدى شوارع العاصمة الرباط، ودخل على إثرها في غيبوبة، استدعت وضعه بقسم الإنعاش بمصحة خاصة.

تجدر الإشارة أن المدرب الوطني خليل بودراع، يعتبر من خيرة التقنيين بالمغرب نظرا لتجربته الكبيرة في المستطيل الأخضر وخاصة مع فريقه الأم "الجيش الملكي" لكرة القدم.