عاجل..الجيش الأميركي يؤكد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان ﻿

أكد الجيش الأميركي والحكومة الأفغانية اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والمحلية في شرق البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

أكد الجيش الأميركي والحكومة الأفغانية اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأميركية والمحلية في شرق البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.



وأوضحت الوكالة أن قيادة القوات الأميركية بأفغانستان، أعلنت في بيان أن "العديد من مسؤولي الصف الأول" في التنظيم قتلوا أيضا، فضلا عن 35 مقاتلا، في العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأميركية.

وأكدت الرئاسة الأفغانية أن "عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، قتل في ولاية نانغارهار" الحدودية مع باكستان ومعقل التنظيم الجهادي.