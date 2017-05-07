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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 22:42 عاجل..وفاة والد زعيم في دولة إسلامية كبرى+صورة | دولي
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توفي أحمد حمدي غُل والد الرئيس التركي السابق عبدالله غُل اليوم الأحد، في مستشفى بولاية قيصري وسط البلاد، عن عمر يناهز 91 عاماً، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأناضول التركية قبل قليل.

"شوف تيفي"


توفي أحمد حمدي غُل والد الرئيس التركي السابق عبدالله غُل اليوم الأحد، في مستشفى بولاية قيصري وسط البلاد، عن عمر يناهز 91 عاماً، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأناضول التركية قبل قليل.

وأوضحت الوكالة أن "غل"الأب،كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الولاية منذ مدة بسبب أمراض كان يعاني منها، وفارق الحياة في ساعات المساء من اليوم، وقد توجه عبدالله غل إلى ولاية قيصري يوم الجمعة الماضية، لزيارة والده الراحل في المستشفى والاطمئنان على صحته.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التركي مستشفيات أحمد حمدي غل عبد الله غل

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