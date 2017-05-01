مديحي يتعرض لإعتداء جسدي مباشرة بعد نهاية المباراة ﻿

كشف محمد مديحي مدرب فريق الوداد الفاسي قبل قليل، أنه تعرض لاعتداء جسدي و لفظي من طرف أحد أعضاء مكتب الفريق الفاسي دون أن يحدد هويته مشيرا إلى أنه مباشرة بعد هزيمته أمام الجمعية السلاوية بهدف دون رد،

" شوف سبور"

كشف محمد مديحي مدرب فريق الوداد الفاسي قبل قليل، أنه تعرض لاعتداء جسدي و لفظي من طرف أحد أعضاء مكتب الفريق الفاسي دون أن يحدد هويته مشيرا إلى أنه مباشرة بعد هزيمته أمام الجمعية السلاوية بهدف دون رد، طالبه بإرجاع المنح التي توصل بها من إدارة الفريق وباشر بالاعتداء عليه .

وقال مديحي في تصريح لـ " راديو مارس" أنه سيتابع عضو المكتب الفريق قضائيا ، مؤكدا أنه لن يكمل مساره التدريبي مع فريق يعاني في مؤخرة الترتيب إضافة إلى الضغط الذي يمارس عليه من طرف أعضاء المكتب المسير للنادي.

وتابع قائلا :" ميمكنش لي نكمل خدمتي مع فريق كيسيروه ناس بهاذ الشكل... خسرت في المباراة وهو يهاجمني مباشرة ".