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صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 21:58 صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم | مجتمع
صادم.. دخل المواطن المغربي من بين الأضعف في العالم
قدر صندوق النقد الدولي حصة المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنحو 5456 دولار أي حوالي 5 ملايين سنتيم، وذلك وفق أحدث بيانات أصدرها الصندوق ليأتي المغرب في الرتبة الرابعة عشر عربيا.

"شوف تيفي"

قدر صندوق النقد الدولي حصة المغربي من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري بنحو 5456 دولار أي حوالي 5 ملايين سنتيم، وذلك وفق أحدث بيانات أصدرها الصندوق ليأتي المغرب في الرتبة الرابعة عشر عربيا.
وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فقد تصدرت قطر الدول العربية بحصة بلغت ألف درولار، ثم الكويت بـ ألف دولار، فالبحرين بـ ألف دولار، والسعودية بـ ألف دولار، و عمان بـ ألف درولار، ولبنان بـ ألف دولار.

وأضاف الصندوق الدولي في تقرير يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الدولي الإقليمي..منطقة شمال إلإريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان"، أن معدلات البطالة المرتفعة باستمرار تتطلب إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سوق العمل، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدا أن بطء تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغربي صندوق النقد الدولي معدلات البطالة السعودي البطالة القطري

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