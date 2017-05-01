 بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات | دولي

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا | بوليتيك

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل هاذ المشاكل | مجتمع

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل ''هاذ المشاكل

ماكرون يختار رئيس وزرائه ولوبين تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى | دولي

''ماكرون'' يختار رئيس وزرائه و''لوبين '' تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان..

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة | دولي

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات | دولي

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع | مجتمع

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 21:47 بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات | دولي
بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات
في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، اعترف ماكرون بوجود انقسامات في بلاده وبـ''غضب وقلق وشكوك'' ووعد بالقضاء عليها خلال ولايته.


شوف تيفي
وكالات


في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، اعترف ماكرون بوجود انقسامات في بلاده وبـ"غضب وقلق وشكوك" ووعد بالقضاء عليها خلال ولايته.

وقال ماكرون في خطابة قبل قليل من ليلة الأحد، أمام تجمع حاشد من مناصريه، "هناك نقاط ضعف منذ فترة طويلة في فرنسا، سأكافح بكل قوة ضد الانقسامات التي تفرقنا. أعدكم بضمان أمنكم جميعا وبوحدة فرنسا".


واعتبر الرئيس الفرنسي الجديد أن انتخابه سيفتح صفحة جديدة للفرنسيين ولأصدقاء فرنسا، وأضاف في نفس الكلمة "سأعمل على وحدة أوروبا وأدافع عن وحدة المصير الذي قررت شعوب القارة اتباعه".

وعلى المستوى الدولي، وعد ماكرون بالعمل على القضاء على الإرهاب وقال إن ولايته ستكون بمثابة "صفحة جديدة من تاريخ فرنسا الطويل".
وفاز مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، 39 عاما، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، متفوقا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ليصبح أصغر رئيس في تاريخ البلاد.

وتصدر ماكرون الانتخابات بنسبة تتراوح بين 65,5% و 66,1% من الأصوات بحسب تقديرات معهدي الاستطلاع "ايفوب" و"هاريس انتراكتيف" فيما منافسته ماري لوبان حصلت هلى حوالي 34 في المائة.

وأعلنت الحكومة الفرنسية فوز ماكرون، فيما أقرت لوبن بهزيمتها مهنئة خصمها بالفوز، حيث قالت: "أصبحنا أكبر قوة معارضة في فرنسا بعد هذه الانتخابات"، وتمنت لماكرون النجاح "في مواجهة التحديات الكبرى".


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فرنسا ماكرون الفوز الخطاب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ماكرون يختار رئيس وزرائه ولوبين تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى | دولي

''ماكرون'' يختار رئيس وزرائه و''لوبين '' تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة | دولي

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات | دولي

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات

رســــــــــــميا..إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند | دولي

رســــــــــــميا..''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهداف مباراة الجيش الملكي و النادي القنيطري 2-1 | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

أهداف مباراة الجيش الملكي و النادي القنيطري 2-1

هدف مباراة الكوكب المراكشي و الفتح الرباطي 1-0 | قنوات أخرى

هدف مباراة الكوكب المراكشي و الفتح الرباطي 1-0

أهداف مباراة شباب أطلس خنيفرة و الدفاع الحسني الجديدي 2-2 | قنوات أخرى

أهداف مباراة شباب أطلس خنيفرة و الدفاع الحسني الجديدي 2-2

أحمد شوقي يعلق على ظاهرة شراء المشاهدات على يوتوب | قنوات أخرى

أحمد شوقي يعلق على ظاهرة شراء المشاهدات على ''يوتوب''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات | دولي
منذ 9 دقائق

بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا | بوليتيك

عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل هاذ المشاكل | مجتمع

حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل ''هاذ المشاكل

ماكرون يختار رئيس وزرائه ولوبين تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى | دولي

''ماكرون'' يختار رئيس وزرائه و''لوبين '' تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.