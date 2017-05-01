بعد فوزه بالرئاسة...ماكرون يتوعد بضمان الأمن لجميع الفرنسيين والقضاء على الإنقسامات ﻿

في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، اعترف ماكرون بوجود انقسامات في بلاده وبـ''غضب وقلق وشكوك'' ووعد بالقضاء عليها خلال ولايته.



شوف تيفي

وكالات





في أول خطاب له بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية، اعترف ماكرون بوجود انقسامات في بلاده وبـ"غضب وقلق وشكوك" ووعد بالقضاء عليها خلال ولايته.



وقال ماكرون في خطابة قبل قليل من ليلة الأحد، أمام تجمع حاشد من مناصريه، "هناك نقاط ضعف منذ فترة طويلة في فرنسا، سأكافح بكل قوة ضد الانقسامات التي تفرقنا. أعدكم بضمان أمنكم جميعا وبوحدة فرنسا".



واعتبر الرئيس الفرنسي الجديد أن انتخابه سيفتح صفحة جديدة للفرنسيين ولأصدقاء فرنسا، وأضاف في نفس الكلمة "سأعمل على وحدة أوروبا وأدافع عن وحدة المصير الذي قررت شعوب القارة اتباعه".



وعلى المستوى الدولي، وعد ماكرون بالعمل على القضاء على الإرهاب وقال إن ولايته ستكون بمثابة "صفحة جديدة من تاريخ فرنسا الطويل".

وفاز مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، 39 عاما، بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، متفوقا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن ليصبح أصغر رئيس في تاريخ البلاد.



وتصدر ماكرون الانتخابات بنسبة تتراوح بين 65,5% و 66,1% من الأصوات بحسب تقديرات معهدي الاستطلاع "ايفوب" و"هاريس انتراكتيف" فيما منافسته ماري لوبان حصلت هلى حوالي 34 في المائة.



وأعلنت الحكومة الفرنسية فوز ماكرون، فيما أقرت لوبن بهزيمتها مهنئة خصمها بالفوز، حيث قالت: "أصبحنا أكبر قوة معارضة في فرنسا بعد هذه الانتخابات"، وتمنت لماكرون النجاح "في مواجهة التحديات الكبرى".





