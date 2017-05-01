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عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 21:28 عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا | بوليتيك
عاجل..والي الحسيمة يخرج عن صمته ويرد على الزفزافي ويؤكد محاسبة أصحاب دعوات العنف قضائيا
ندد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الأحد بـ ''الاخبار الزائفة'' التي تصدر عن قادة الاحتجاجات في الحسيمة، مضيفا أنهم سيحاسبون ''أمام القضاء على دعواتهم للعنف''، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"


ندد محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة اليوم الأحد بـ "الاخبار الزائفة" التي تصدر عن قادة الاحتجاجات في الحسيمة، مضيفا أنهم سيحاسبون "أمام القضاء على دعواتهم للعنف"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وقال محمد اليعقوبي لوكالة فرانس برس "الحسيمة مدينة عادية وتعمل بشكل عادي ومؤسساتها تعمل. هناك ببساطة بين فترة وأخرى تظاهرات لكن أقل عددا مما هي في باقي الجهات".

وأضاف اليعقوبي أثناء مقابلة، أجرتها معها الوكالة الفرنسية في مكتبه "كل شيء افتراضي. وعند رؤية حسابات فيسبوك لهؤلاء الناس يمكن أن نعتقد ان المدينة تشتعل في حين لا شيء يحدث" في الواقع.

ووصف الوالي "خطاب هؤلاء الناس "قادة التحرك" بسلسلة من الأخبار الزائفة. هم يقولون الشيء ونقيضه" منددا ب "دعوات للعنف" و"بخطاب نشر الرعب وتوظيفه".

وقال محمد اليعقوبي "يجب رؤية دعايتهم عبر فيسبوك وما تحتويه من شتائم وتهجمات خطرة على النواب. إن هؤلاء الناس لا يقبلون أية وجهة نظر مخالفة وينعتون كل من ليسوا متفقين معهم ب "الخونة"، مشيرا إلى إضفاء بعد ديني "بغرض حشد أوسع" للناس.

واضاف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة أن هناك إجراء قضائي ساري، وسيحدد القضاء من يقف وراء" هذه الاحتجاجات والتحريض، موضحا أن الحلقة الصلبة مكونة من ثلاثة الى خمسة أشخاص "ينهم ناصر الزفزافي زعيم الحركة"، وحولهم نحو أربعين شخصا، ويقولون أنهم حركة ديموقراطية، مشيرا إلى أنهم يرفضون الحوار مع النواب والمسؤولين المحليين.

وقال أيضا اليعقوبي "نحن نتحدث مع المغاربة كافة وأنا موجود كل يوم في المدينة للتحادث مع السكان (..) المشكلة هي أن خطابهم يتغير".

وفي شأن التنمية أكد الوالي "أن كافة مطالبهم موجودة في البرنامج الطموح الذي أطلقه في 2015 الملك للجهة وهو بصدد الانجاز".

وأضاف أنه لا يمكن انكار جهود الدولة التي تفوق قيمتها "25 مليار درهم منذ زلزال 2004، وقال "لدى سماع المحتجين يمكن أن نعتقد أن المدينة منكوبة في حين أن الأمر على العكس، لقد تم إنجاز العديد من البنى التحتية والعديد من الأوراش أطلقت في نهاية العام الماضي أو بصدد الإنطلاق".

وأشار الوالي إلى أنه وفي مجال البنية التحتية والترابية توجد الجهة في مستوى أعلى من المعدل الوطني. وكل المؤشرات تؤكد ذلك والأرقام منشورة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي والي جهة دنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي ناصر الزفزافي الوكالة الفرنسية

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