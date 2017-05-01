المغرب الفاسي يقترب من حلم العودة إلى القسم الأول ﻿

حقق فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، فوزا مهما على مضيفه فريق يوسفية برشيد بنتيجة هدف دون رد، برسم الجولة 28 من منافسات القسم الوطني الثاني.

" شوف سبور"

حقق فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، فوزا مهما على مضيفه فريق يوسفية برشيد بنتيجة هدف دون رد، برسم الجولة 28 من منافسات القسم الوطني الثاني.

وسجل جوزيف يانكي الهدف الوحيد في اللقاء في الجولة الأولى ليحتل فريق المغرب الفاسي الرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة خلف كل من مولودية وجدة بـ 42 نقطة وفريق سريع واد زم بـ 44 نقطة والمتصدر الدوري الراسينغ البيضاوي بـ 46 نقطة.

وعبر سعد أقصبي الناطق الرسمي لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم، في تصريح مقتضب لـ " شوف سبور" عن فرحته بتحقيق نتيجة الفوز في مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي والقتالية، متمنيا أن يحقق الفريق الفاسي الفوز في المبارتين المتبقيتين لتحقيق حلم العودة إلى قسم الأضواء.

تجدر الإشارة إلى أن فريق المغرب الفاسي سيستضيف الأسبوع المقبل فريق الإتحاد الزموري الخميسات وسيلعب مباراته الأخيرة خارج الميدان أمام فريق شباب المسيرة.