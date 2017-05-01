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قناة '' راي '' الإيطالية تقدم اعتذارا رسميا لمهدي بنعطية

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 20:42 قناة راي الإيطالية تقدم اعتذارا رسميا لمهدي بنعطية | سبور
قناة '' راي '' الإيطالية تقدم اعتذارا رسميا لمهدي بنعطية
قدمت القناة '' راي'' الإيطالية اعتذارا رسمي لمهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس لكرة القدم في بيان تنفي علاقتها بالكلام العنصري الذي سمعه خلال مروره في برنامج مباشر.

'' شوف سبور''

قدمت القناة '' راي'' الإيطالية اعتذارا رسمي لمهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس لكرة القدم في بيان تنفي علاقتها بالكلام العنصري الذي سمعه خلال مروره في برنامج مباشر.

وعبرت القناة في البيان نفسه عن أسفها على الحادث العنصري المؤسف الذي تعرض له لاعب فريق جوفنتوس المهدي بنعطية، والذي من حسن الحظ لم يتمكن المشاهدون من سماعه على المباشر.

وجاء في البيان، أنها باشرت تحقيقاتها لمعرفة من يقف وراء هذه العبارات العنصرية التي صدرت في حق مدافع فريق جوفنتوس.

وأكدت القناة أن الأبحاث التقنية التي قامت بها تقود إلى استثناء العاملين في القناة من لائحة المشكوك في تلفظهم بالعبارات المهينة لبنعطية.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب مهدي بنعطية اعتذار

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