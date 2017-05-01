حصري.. قريب مشتري قاتل البرلماني مرداس: الله ياخذ الحق في وفاء هي اللي كانت سباب في كل ''هاذ المشاكل '' ﻿

أسر مصدر قريب من هشام مشتري المتهم الرئيسي في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، لـ''شوف تيفي'' أن عائلة ''مشتري'' بأكملها لم تصدق بعد سيناريو سجنه وتحول حياته الشخصية من نعيم حقق من خلالها مجدا سياسيا و

''شوف تيفي''

أسر مصدر قريب من هشام مشتري المتهم الرئيسي في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، لـ''شوف تيفي'' أن عائلة ''مشتري'' بأكملها لم تصدق بعد سيناريو سجنه وتحول حياته الشخصية من نعيم حقق من خلالها مجدا سياسيا و مهنيا إلى حجيم خلف القضبان الحديدية بسجن عكاشة بالبيضاء.

وأوضح مصدرنا أن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول هي من تتحمل المسؤولية الكاملة في كل ما لحق ''هشام مشتري'' وعائلته لأنها هي من دخلت حياته التي كانت هادئة وسعيدة لأنها أصلا هي من كانت تعيش مشاكل مع زوجها.. قائلا ''الله ياخذ فيها الحق هي اللي كانت سباب''.

وكشف ذات المصدر أن الغصة لازالت جاثمة في قلوب كل أسرة ''مشتري'' التي ما تزال متمسكة بأن هشام كان ضحية ''وفاء'' التي خططت للجريمة البشعة بأكملها من البداية إلى النهاية وأن هشام بريء من تهمة القتل .

تجدر الإشارة إلى أن هشام مشتري و ''وفاء'' وصديقتها ''الشوافة'' وابن اخته ''حمزة''، تمت متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستخدام السلاح الناري بدون ترخيص.



