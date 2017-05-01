''ماكرون'' يختار رئيس وزرائه و''لوبين '' تدعو أنصارها الاستعداد للمعركة الكبرى ﻿

فاز مرشح الوسط ''إيمانويل ماكرون'' بحوالي 66% من الأصوات مقابل 35% لمنافسته ''ماري لوبين '' خلال الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث بدأ أنصاره بالاحتفال في محيط متحف اللوفر بباريس الذي

شوف تيفي

وكالات





فاز مرشح الوسط ''إيمانويل ماكرون'' بحوالي 66% من الأصوات مقابل 35% لمنافسته ''ماري لوبين '' خلال الجولة الحاسمة من انتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث بدأ أنصاره بالاحتفال في محيط متحف اللوفر بباريس الذي أغلق صبيحة اليوم بعد حادثة المحفظة المشبوهة، فيما أنصار لوبين تجمعوا في مقر حزبها المركزي للإستماع لخطابها بعد الهزيمة.



ونظمت الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسط ظروف أمنية مشددة في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ يناير 2015، وحشدت الداخلية الفرنسية أكثر من خمسين ألفا من عناصر الشرطة والدرك لتأمين الاقتراع.



وأعلن ماكرون منذ وقت سابق، أنه اختار رئيس وزرائه الذي لم يكشف عن اسمه، وأنه يعمل على تشكيل فريقه الحكومي، وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد الإشراف على حملة الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو، لتأمين الأغلبية للرئيس الجديد.



من جهة ثانية، دعت ماكرون من خلال تغريدات على حسابها ''بالتويتر'' أنصارها الإستعداد إلى ما وصفتها ''بالمعركة الكبرى'' أي الإنتخابات التشريعية التي ستجري شهر يونيو المقبل.





