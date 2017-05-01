 عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل ﻿
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عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 20:18 عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل
كشفت التحقيقات الأولية بخصوص فضيحة ''النقاط مقابل الجنس'' بتطوان والتي هزت الرأي العام بالمغرب، والتي جرت مع خمس طالبات وردت أسمائهن في المحادثات المسربة مع الأستاذ، أن هذا الأخير مارس الجنس مع

"شوف تيفي"

كشفت التحقيقات الأولية بخصوص فضيحة "النقاط مقابل الجنس" بتطوان والتي هزت الرأي العام بالمغرب، والتي جرت مع خمس طالبات وردت أسمائهن في المحادثات المسربة مع الأستاذ، أن هذا الأخير مارس الجنس مع إحداهن بمكتبه بالكلية مستغلا عدم وجود زميله الذي يشترك معه في استغلال المرفق الإداري ذاته.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن وضع الأستاذ في القضية يزداد تدهورا بعد إجراء فحوصات طبية على إحدى الطالبات الخمسة، بأمر من النيابة العامة، اتضح على إثرها أنها فقدت عذريتها خلال علاقتها الجنسية مع الأستاذ لتنضاف إلى كاهلة تهمة هتك العرض.

وأشار ت اليومية أن النيابة العامة ومصلحة الشرطة القضائية لا تزلان تعتبران الطالبات لحد الساعة ضحايا هذا الملف، موضحة أن رئيس جامعة عبد المالك السعدي بعد توقيف الأستاذ تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، طالب بفتح تحقيق من أجل بحث ملابسات الفضيحة المتفجرة بالكلية.

‫شوف تيفي

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الغرب شوف تيفي فضيحة النقاط تطوان الأستاذ بكارة القضية الطالبة

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