 فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة ﻿
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فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 19:48 فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة | دولي
فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة
انتشر اليوم الأحد، بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة محجبة، وهي تقوم بحركات جنسية وإباحية خلال إمساكها بالمصحف الكريم.

"شوف تيفي"

انتشر اليوم الأحد، بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة محجبة، وهي تقوم بحركات جنسية وإباحية خلال إمساكها بالمصحف الكريم.

ويُظهر هذا الفيديو المثير للجدل والذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، فتاة محجبة، تقوم بحركات استفزازية وهي تتحسس أعضائها التناسلية، قبل أن تلقي بكل وقاحة بالمصحف الكريم أرضا وتُردد بعض الآيات بلكنة تؤكد انتماءها لإحدى دول شمال إفريقيا.

و أظهرت التعليقات صدمة ملايين المسلمين بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو الخادش للحياء، حيث عبر الجميع عن استنكارهم الشديد لقيام هاته الفتاة بإهانة الإسلام والمسلمين، من خلال تدنيس المصحف الكريم الذي يعتبر دستور المسلمين المقدس بينما طالب آخرون جميع النشطاء بالتعاون للكشف عن هوية الفتاة حتى يتم متابعتها قانونيا في الدولة التي تنتمي إليها، وقد تحفظنا على نشر الفيديو احتراما لمشاعر جمهورنا وديننا الحنيف .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم مناطق حساسة حركات إباحية المصحف الكريم

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