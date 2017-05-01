 عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان..

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة | دولي

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات | دولي

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع | مجتمع

برافو..عجوز مغربي جرا 25 ساعة بدون انقطاع

رســــــــــــميا..إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا خلفا لفرانسوا هولاند | دولي

رســــــــــــميا..''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند''

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة | مجتمع

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة | مجتمع

عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة

نسبة الفرنسيين الممتنعين عن التصويت وصلت 25.3 في المائة وخبراء المتفجرات يطالبون أنصار لوبين بالمغادرة | دولي

نسبة الفرنسيين الممتنعين عن التصويت وصلت 25.3 في المائة وخبراء المتفجرات يطالبون أنصار لوبين

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 19:39 عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة | بوليتيك
عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة.

ومما جاء في هذه البرقية " يسعدني وأنتم تحظون بثقة الشعب الفرنسي لتقلد منصب رئاسة الجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في المهام السامية التي أناطها بكم الفرنسيون".

وقال الملك في هذه البرقية " إن انتخابكم لهذا المنصب إنما جاء تتويجا لمساركم السياسي. كما أنه خير تعبير على مدى التقدير الذي تحظون به لدى الشعب الفرنسي، بفضل ما تتحلون به من خصال إنسانية وفكرية عالية، بحيث اختار نهج التقدم والانفتاح والثقة في المستقبل، وفاء منه للمبادئ السامية التي تقوم عليها الهوية الفرنسية".

وأكد الملك أن الشعبين المغربي والفرنسي، اللذين تربطهما علاقات صداقة عريقة، أساسها التقدير المتبادل والقواسم الثقافية والقيم الإنسانية المشتركة، تمكنا، على مر السنين، من إرساء شراكة قوية ومتعددة الأبعاد، تتميز بالرسوخ والاستمرارية " إنه خيار استراتيجي، تبناه بلدانا بكل إرادة والتزام، وما فتئا يعملان معا من أجل تعزيزه وإعطائه نفسا دائم التجدد، رفعا لمختلف التحديات السياسية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية، التي واجهتهما خلال عقود عدة".

وعبر الملك عن يقينه بأن هذه الشراكة، سوف تتسم، خلال الولاية الرئاسية لإمانويل ماكرون، بنفس الدينامية، وستزداد عمقا ومتانة، معربا في هذا الصدد، عزم جلالته على العمل مع الرئيس الفرنسي المنتخب من أجل المضي قدما في الاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز تطابق وجهات النظر بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تدعيم جهودهما لصالح القضايا المتعلقة بالمناخ، من أجل تنمية بشرية ومستدامة تعود بالنفع على الجميع.

كما أكد الملك أن الشراكة بين فرنسا والمغرب ستظل وفية لنفس النهج القائم على المبادئ السامية للسلم والأمن والانفتاح على الآخر والحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات والحضارات.

وفي هذا السياق، أشاد الملك بمستوى التحالف بين المغرب وفرنسا في تصديهما للإرهاب والتطرف والظلامية، مؤكدا للرئيس الفرنسي المنتخب حرص جلالته القوي على العمل سويا من أجل توطيد هذا التعاون النموذجي، بما يمكن من رفع مختلف التحديات التي يواجهها الفضاء الأورو ــ المتوسطي، ومنطقة الساحل والصحراء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الانتخابات الرئاسية المناخ االتعاون الاقتصادي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ضيوف موسم طانطان يصابون بتسمم بعد وجبة عشاء بحريرة السمك | بوليتيك

ضيوف موسم طانطان يصابون بتسمم بعد وجبة عشاء ''بحريرة السمك''

برلمانية من البيجيدي تهاجم خمسة وزراء في حكومة العثماني | بوليتيك

برلمانية من ''البيجيدي'' تهاجم خمسة وزراء في حكومة العثماني

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ماكرون ولوبين | بوليتيك

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ''ماكرون ولوبين''

الفرنسيون ومغاربة فرنسا يصوتون على الرئيس الجديد بقلب الدارالبيضاء | بوليتيك

الفرنسيون ومغاربة فرنسا يصوتون على الرئيس الجديد بقلب الدارالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهداف مباراة شباب أطلس خنيفرة و الدفاع الحسني الجديدي 2-2 | قنوات أخرى
منذ 1 ثانية

أهداف مباراة شباب أطلس خنيفرة و الدفاع الحسني الجديدي 2-2

أحمد شوقي يعلق على ظاهرة شراء المشاهدات على يوتوب | قنوات أخرى

أحمد شوقي يعلق على ظاهرة شراء المشاهدات على ''يوتوب''

فيديو رائع ونادر للملك في قلب أمريكا مع الرئيس الأمريكي | قنوات أخرى

فيديو رائع ونادر للملك في قلب أمريكا مع الرئيس الأمريكي

رابور جزائري شهير...يفضح بوتفليقة ويسخر من طريقة تصويته الغريبة | قنوات أخرى

رابور جزائري شهير...يفضح بوتفليقة ويسخر من طريقة تصويته الغريبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

عاجل وصادم.. الأستاذ صاحب فضيحة النقاط مقابل الجنس افتض بكارة طالبة بمكتبه بكلية العلوم بتطوان..

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل صادمة | دولي

فيديو يهز المغاربة والمسلمين ..محجبة تقوم بحركات إباحية وجنسية وهي تحمل المصحف الكريم+صور وتفاصيل

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس يهنئ إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهـوريـة الفـرنسيـة

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات | دولي

عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.