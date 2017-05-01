عاجل..حريق مهول يخلف ضياع هكتارات من محصول القمح ضواحي سطات ﻿

"شوف تيفي"
اندلع عشية يومه الأحد، حريق مهول، بأرض زراعية توجد على مستوى منطقة أولاد فارس دوار أولاد سعيد ضواحي مدينة سطات، ما خلف ضياع ثلاثة هكتارات من محصول القمح.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق، اندلع نتيجة قيام أشخاص بتدخين السجائر بالقرب من المحاصيل الزراعية، حيث تفاجأ الفلاحون بانتشار ألسنة النيران بسرعة لا تصدق في ظرف أقل من النصف ساعة، ما خلف ضياع ثلاثة هكتارات من القمح.
وأضاف المصدر ذاته أن أبناء الدوار، تدخلوا في الوقت المناسب ، وتمكنوا من إخماد النيران قبل انتشارها في باقي المحصول الزراعي.
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