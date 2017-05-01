رســــــــــــميا..''إيمانويل ماكرون'' رئيسا لفرنسا خلفا ''لفرانسوا هولاند'' ﻿

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية فوز الوسطي ايمانويل ماكرون على منافسته ماري لوبان المنتمية ''لليمين المتطرف'' بنتيجة تقارب ال66 بالمائة مقابل 34 بالمائة.





بوليتيك

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الفرنسية فوز الوسطي ايمانويل ماكرون على منافسته ماري لوبان المنتمية ''لليمين المتطرف'' بنتيجة تقارب ال66 بالمائة مقابل 34 بالمائة.



وجاءت النتيجة طبقا للتوقعات وإستطلاعات الرأي، التي منحت التقدم ''لماكرون''، لكن المفاجأة هي فارق الأصوات مع لوبين، حيث تجاوزت 32 في المائة من الأصوات.





