بالصورة.. بنعطية بعد عبارات العنصرية في حقه : أنا مغربي وفخور جدا بانتمائي ﻿

وجه مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي، رسالة قوية لصاحب العبارة العنصرية التي وجهها له خلال مروره في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.

" شوف سبور

وجه مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي، رسالة قوية لصاحب العبارة العنصرية التي وجهها له خلال مروره في إحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام فريق تورينو.

ونشر بنعطية عبر صفحته الرسمية " تويتر" صورة من حلقة البرنامج عليها العلم المغربي تحت عنوان " أنا مغربي وفخور جدا بهذا الإنتماء".

وأكدت الشبكة التلفزيونية في بلاغ لها أنها قامت بكل الإجراءات لتحديد هوية الشخص المسؤول عن الواقعة، وحتى الآن التحقيق يظهر أن العبارة غير المقبولة، لم تكن من أحد العاملين بالشبكة.