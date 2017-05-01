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عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة

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عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 18:59 عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة | مجتمع
عاجل..هذا ما قرره قاضي التحقيق بخصوص قاتلي المصور الصحفي حسن السحيمي بتمارة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأحد، بإيداع المتهمين الاثنين المشتبه في تورطهما في جريمة قتل المصور الصحفي حسن السحيمي السجن المحلي بسلا.

 

"شوف تيفي"+"و م ع"


أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأحد، بإيداع المتهمين الاثنين المشتبه في تورطهما في جريمة قتل المصور الصحفي حسن السحيمي السجن المحلي بسلا.

ووجهت للمتهمين اللذين تمت إحالتهما في وقت سابق اليوم على النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، تهمة "القتل العمد والسرقة الموصوفة".

وجرت عشية أمس السبت بحي وادي الذهب بمدينة تمارة، أطوار إعادة تمثيل جريمة القتل التي راح ضحيتها المصور الصحافي حسن السحيمي، وذلك بحضور ممثلي مختلف المصالح الامنية والقضائية.

وقد استقدمت المصالح الأمنية الى مسرح الجريمة، متهمين اثنين يشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب هذه الجريمة المقرونة بجناية السرقة الموصوفة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة تمارة، قد عاينت مساء الأربعاء الماضي جثة الراحل، الذي وجد مقتولا داخل شقته، وهي تحمل آثارا للعنف والخنق، كما تمت معاينة بعثرة كبيرة لجميع مشتملات المنزل.

وأسفرت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد مضي يوم واحد على اكتشاف الجريمة، عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، اثنين منهم يشتبه في تورطهما المباشر في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بجناية السرقة الموصوفة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السرقة الموصوفة الجريمة السيحيمي سجن سلا محكمة الاستئناف المصالح الأمينة القتل العمد

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