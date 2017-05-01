نسبة الفرنسيين الممتنعين عن التصويت وصلت 25.3 في المائة وخبراء المتفجرات يطالبون أنصار لوبين بالمغادرة ﻿

مباشرة بعد وصول المرشحة لرئاسة فرنسا ''ماري لوبان''، لمقر جبهة التحرير الوطني قبل قليل، بعد إغلاق مكاتب التصويت في بعض المدن الصغيرة، طالب خبراء المتفجرات من الموجودين في القاعة التي ستحتضن خطاب

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مباشرة بعد وصول المرشحة لرئاسة فرنسا "ماري لوبان"، لمقر جبهة التحرير الوطني قبل قليل، بعد إغلاق مكاتب التصويت في بعض المدن الصغيرة، طالب خبراء المتفجرات من الموجودين في القاعة التي ستحتضن خطاب "لوبين" بالمغادرة من أجل القيام بتفتيش روتيني.

واعلنت قبل قليل، أن نسبة الممتنعين من التصويت في الإنتخابات الفرنسية، قد بلغ 25.3 في المائة، رغم أن عملية التصويت في بعض المكاتب مازالت مفتوحة إلى غاية الساعة الثامنة ليلا.

ووصل كل من "إمانويل ماكرون" و "ماري لوبان" إلى مقراتهم المركزية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يحتشد المئات من أنصارهما في إنتظار إعلان النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عنها رسميا في حدود الساعة العاشرة ليلا حسب التوقيت الرسمي لفرنسا.