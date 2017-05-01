بالفيديو.. نهصة بركان يكتفي بالتعادل أمام الرجاء ﻿

انتهت مباراة فريق نهضة بركان لكرة القدم، أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي قبل قليل بالتعادل الإيجابي برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

" شوف سبور"

انتهت مباراة فريق نهضة بركان لكرة القدم، أمام ضيفه فريق الرجاء البيضاوي قبل قليل بالتعادل الإيجابي برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

وعرفت الجولة الأولى احتكار الرجاء للكرة دون فعالية على مستوى بناء الهجمات الخطيرة ليرد فريق النهضة البركانية بهدف مباغث في الدقيقة 31 حمل توقيع المهاجم كودجو لابا.

وخلال الجولة الثانية تمكن الفريق الأخضر من العودة في النتيجة وتحقيق هدف التعادل في الدقيقة 69 عن طريق ضربة خطأ حملت توقيع العميد عصام الراقي.

وبهذه النتيجة رفع فريق نهضة بركان رصيده إلى 44 نقطة، محتلا الرتبة الرابعة بعد النسور صاحب الرتبة الثالثة برصيد 50 نقطة.