بالفيديو.. الوداد يضمن لقبه 19 على حساب حسنية أكادير ﻿

ضمن فريق البيضاوي لكرة القدم، لقبه 19 في تاريخه الكروي بعد تحقيق نتيجة الفوز، قبل قليل، أمام ضيفه حسنية أكادير برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية بنتيجة هدفين دون رد.

" شوف سبور"



ضمن فريق البيضاوي لكرة القدم، لقبه 19 في تاريخه الكروي بعد تحقيق نتيجة الفوز، قبل قليل، أمام ضيفه حسنية أكادير برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية بنتيجة هدفين دون رد.

وسجل وليام جيبور مهاجم فريق الوداد البيضاوي، الهدف الاول في اللقاء في الدقيقة 26 عن طريق ضربة جزاء ليرفع من رصيد أهدافه إلى 18 هدفا، وأضاف صلاح الدين السعيدي الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الجولة الثانية.

وبهذه النتيجة يكون فريق الوداد البيضاوي قد ضمن بشكل رسمي لقب الموسم برصيد 60 نقطة مبتعدا عن فريق الدفاع الحسني الجديدي صاحب الرتبة الثانية برصيد 52 نقطة بعدما اكتفى بنتيجة التعادل أمام شباب أطلس خنيفرة بنتيجة هدفين في كل شبكة .