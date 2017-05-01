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الكاميرون يحسم في الملعب الذي سيستضيف فيه المنتخب المغربي

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 18:32 الكاميرون يحسم في الملعب الذي سيستضيف فيه المنتخب المغربي | سبور
الكاميرون يحسم في الملعب الذي سيستضيف فيه المنتخب المغربي
قرر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، تغيير مكان إجراء مباراته أمام المنتخب المغربي المقرر إجراؤها في 10 من شهر يونيو المقبل.

" شوف سبور "

قرر الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، تغيير مكان إجراء مباراته أمام المنتخب المغربي المقرر إجراؤها في 10 من شهر يونيو المقبل.

وأفادت مصادر محلية، أن المباراة ستجرى بملعب أحمدو أحيدجو بياوندي عوض الملعب المتعدد الرياضات بمدينة بافوسام مشيرة إلى أن الملعب السابق لن يكون جاهزا جراء ضعف البنية التحتية ولعدم انتهاء الإصلاحات التي يخوضها في التاريخ المحدد.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة تدخل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للأمم 2019.

 

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