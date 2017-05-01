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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 18:08 صادم وخطير..صحاب شرع اليد شدو شفارة حسنو ليها شعرهها | حوادث و حقوق
صادم وخطير..صحاب شرع اليد شدو ''شفارة ''حسنو ليها شعرهها
تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو صادم، يظهر قيام أشخاص بحلق شعر فتاة، قيل حسب التعليقات بخصوصه أن الفتاة تم ضبطها متلبسة بالسرقة داخل محل تجاري خاص ببيع

''شوف تيفي''

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد مقطع فيديو صادم، يظهر قيام أشخاص بحلق شعر فتاة، قيل حسب التعليقات بخصوصه أن الفتاة تم ضبطها متلبسة بالسرقة داخل محل تجاري خاص ببيع الملابس الجاهزة.

وحسب ناشري هذا الفيديو المثير فإن تفاصيل الواقعة المروعة حدثت بأحد الدول الأسيوية وبالتحديد بالفلبين، حيث تم الانتقام من الفتاة بطريقة بشعة بدل تسليمها للأمن.

وتضامن آلاف النشطاء مع الفتاة، معبرين في الوقت ذاته عن استنكارهم الشديد لقيام بعض الأشخاص بتصرفات غير معقولة وغير إنسانية في حق اللصوص بدل تسليمهم للمصالح الأمنية وللعدالة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي تحمل الصفة القانونية لإصدار العقوبات.

‫شوف تيفي

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