مثير وبالفيديو..مهاجر مغربي بفرنسا يقوم بشيء لا يصدق خلال تصويته في الانتخابات الفرنسية الرئاسية ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يُظهر قيام شخص قيل بأنه مهاجر مغربي، بالتصويت لـ ''إمانويل ماركون'' وابتلاع ورقة التصويت التي تحمل اسم

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يُظهر قيام شخص قيل بأنه مهاجر مغربي، بالتصويت لـ ''إمانويل ماركون'' وابتلاع ورقة التصويت التي تحمل اسم زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبين.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن المهاجر المغربي ينحدر من مدينة بن سليمان، وقد قام بفعلته انتقاما من ماري لوبين ومن دعواتها العنصرية التي هاجمت خلالها العرب والمسلمين المهاجرين بفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا، ستتعرف خلال الساعات القليلة المقبلة عن رئيسها الجديد، وقد أكدت استطلاعات الرأي أن إمانويل ماكرون الأقرب للفوز بالانتخابات الفرنسية من نظيرته ماري لوبن.