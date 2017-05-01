ضيوف موسم طانطان يصابون بتسمم بعد وجبة عشاء ''بحريرة السمك'' ﻿

وسط تكتم شديد، علمت ''شوف تيفي'' أن حوالي 20 شخصا من المدعوين لمهرجان ''موسم طانطان'' في نسخنه الحالية، قد أصيبوا ''بمغص'' في معدتهم مباشرة بعد تناول وجبة عشاء من ''حريرة السمك soupe poisson ''.

بوليتيك

شوف تيفي





وسط تكتم شديد، علمت ''شوف تيفي'' أن حوالي 20 شخصا من المدعوين لمهرجان ''موسم طانطان'' في نسخنه الحالية، قد أصيبوا ''بمغص'' في معدتهم مباشرة بعد تناول وجبة عشاء من ''حريرة السمك soupe poisson ''.



وقالت مصادر مطلعة، أن حوالي 20 شخصا حلوا بمستعجلات المستشفى الإقليمي بطانطان مساء أمس بعد إحساسهم بمغص في معدتهم، متخوفين من تسمم بعد تناول وجبة العشاء، خاصة وأن 7 حالات أصيبوا بإسهال حاد.



وأضافت ذات المصادر، أن جميع المصابين قد تلقوا العلاجات الضرورية وغادروا المستعجلات فورا، فيما بعضهم غادر الموسم ومدينة طانطان مباشرة بعد واقعة التسمم.



من جهة ثانية، رفض جميع المسؤولين الذين اتصلت بهم ''شوف تيفي'' لأخذ رأيهم حول الحادثة الإدلاء بأي تصريح بينما لجأ بعض المدعويين إلى حساباتهم على الفايسبوك لنشر الفضيحة التي مازالت أسبابها الحقيقية مجهولة.

هذا، ويعرف موسم طانطان لهذه السنة حضور العديد من الشخصيات، من داخل و خارج المغرب ، حيث أشرف خمسة وزراء على حفل إفتتاح الدورة الحالية.





