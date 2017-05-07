بالصورة..قبل شهر رمضان: رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد ﻿

كشف الفنان المصري رامز جلال على حسابه الخاص بالانستغرام، عن ''بوستر'' برنامجه الجديد المقرر بثه خلال رمضان المقبل، والذي أطلق عليه اسم ''رامز تحت الأرض''.

"شوف تيفي"



كشف الفنان المصري رامز جلال على حسابه الخاص بالانستغرام، عن "بوستر" برنامجه الجديد المقرر بثه خلال رمضان المقبل، والذي أطلق عليه اسم "رامز تحت الأرض".

وكتب رامز إلى جانب الصورة :"اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا ومولانا محمد وعلى إله وصاحبه وسلم، بِسْم الله توكلنا علي الله والله المستعان".

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت قبل أسبوعين أن رامز جلال صور أحداث برنامج بصحراء الإمارات، وقد سقط في فخه العديد من النجوم العرب من بينهم الفنان الجزائري الشاب خالد.



