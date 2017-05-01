بالفيديو.. حجي لـ '' شوف سبور'' ردة فعل بنعطية تؤكد أن العبارات العنصرية مست مشاعره كثيرا ﻿

قال مصطفى حجي مساعد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن ردة فعل مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي خلال تعرضه للعنصرية قبل مروره بأحد القنوات الرياضية تؤكد أن ما سمعه



'' شوف سبور'': رشيد محمودي



قال مصطفى حجي مساعد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، إن ردة فعل مهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي خلال تعرضه للعنصرية قبل مروره بأحد القنوات الرياضية تؤكد أن ما سمعه تسبب له في جرج كبير أثر بقوة على مشاعره.



وعبر حجي في تصريح لـ '' شوف سبور'' عن أسفه لتواجد بعض الأشخاص السلبيين اتجاه اللاعبين الأفارقة والعرب الممارسين في الدوريات الأوروبية

موضحا أن اللاعب بنعطية إنسان خلوق وطيب جدا لا يستحق ما وقع له على المباشر وأمام جمهوره.



وتابع قائلا :'' معنديش معلومات كثيرة في الموضوع ولكن كنعرف بنعطية مزيان .. مؤدب ولاعب محترف ملي دار هكذاك أكيد جرحاتو الكلمات لي سمع ''.



وبخصوص اعتزال اللاعب بنعطية دوليا، أوضح مساعد مدرب هيرفي رونار، أن المنتخب المغربي في حاجة ماسة للاعب بمؤهلات مهدي بنعطية، وستكون عودته قيمة إضافية للمجموعة خاصة خلال الإستحقاقات المقبلة.



