تحليل إخباري: لهذه الأسباب يرضخن بعض الطالبات لطلب الإمتحان السريري بدل إمتحان الورقة والقلم!! ﻿

الخبر الفضائحي الذي دارت فصوله بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان المتمحور حول الإبتزاز الجنسي للطالبات من طرف أستاذ مادة الرياضيات قد جعل الكل يصاب بالدهشة والإستغراب، و يقف وقفة تأمل في ما وقع داخل

شوف تيفي: خاص

الخبر الفضائحي الذي دارت فصوله بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان المتمحور حول الإبتزاز الجنسي للطالبات من طرف أستاذ مادة الرياضيات قد جعل الكل يصاب بالدهشة والإستغراب، و يقف وقفة تأمل في ما وقع داخل الفضاء الجامعي الذي له حرمته و قدسيته عند الجميع سواءً مر من هناك أم لا، إذن فما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك، هل هو ضعف تكوين في مرحلة ما قبل البكالوريا حتى يجعل من الطالبة ضحية سهلة المنال لذلك؟ أم أن الإشكال إشكال قيم وضعف المراقبة؟ أم هما معاً؟ أم أن هناك أسباب أخرى؟ وهذا ما سنكتشفه من خلال ثلاث نقط رئيسية موجزة:

--ضعف التكوين والغش في إمتحانات البكالوريا

رغم توالي المخططات الإصلاحية والرؤيات الإستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم لازال الوضع ما هو عليه، بل يزداد من سيء إلى أسوأ في ظل غياب تطبيق على أرض الواقع بشكل صحيح ما كُتب على الورق داخل المكاتب المكيفة (...)، ولعل من مظاهر هذا التدهور، نجد ظاهرة الإكتظاظ وضعف البنيات التحتية و الخصاص على مستوى الموارد البشرية، وهذه المظاهر كافية أن تعطينا جيلا غير مكونا بالشكل المطلوب، ومع ذلك يجتاز الإمتحانات الإشهادية بنجاح عن طريق الغش (...)، ولعل آخرها إمتحان البكالوريا الذي يعد بمثابة بوابة نحو الفضاء الجامعي، فيصطدم بواقع آخر، إما الفشل والعودة بخفي حنين، أو يدبر أمره بكل الوسائل المشروعة أو غير المشروعة، فالطالبة قد تستسلم للإيتزاز الجنسي من طرف أستاذها، والطالب قد يضطر للتملق و "مسح الكابّه" للأستاذ لعله يمنحه نقطة تفضيلية، أو القيام بالغش، أو شراء ورقة الإمتحان المسرّبة كما صرحت بذلك مساء أمس طالبة تطوانية لقناة شوف تيفي.

--إشكالية الإنتقاء الأولي في مباريات الماستر والتعليم

مهما كان مستوى الطالب المعرفي وطبيعة معايير التنقيط التي تختلف من أستاذ إلى أستاذ، ومن جامعة إلى أخرى، قد تبقى إشكالية الإنتقاء الأولي العائق الأكبر في مباريات الماستر والتعليم، فغالبا ما يكون العدد المسموح به لإجتياز المباراة في شقها الكتابي أربعة أضعاف من المقاعد المتبارى حولها، وبالتالي من له نقطة متوسطة أو حتى مستحسنة أحيانا قد يقصى بشكل آلي من ذلك، ولتفادي هذا الأمر قد يلجأ الطالب إلى طرق غير مشروعة (...)، وتلجأ الطالبة إلى أسلوب الغش ومحاباة الأستاذ، وإرضاء رغبته الجنسية إذا رغب في ذلك تحت طائل الإكراه.

--تدني القيم وضعف المراقبة

ظاهرة تدني القيم الأخلاقية في الحرم الجامعي أصبحت فعلا مألوفا، وتم التطبيع معها كأنها أمرا عاديا، فتم إختراق الطرفين معا، الأستاذ/ الطالبة ذلك الخط الفاصل ما بينهما سواءً داخل المدرج أو خارجه، فلم يعد الحديث يقتصر فقط حول الأمور الأكاديمية بل تجاوزها إلى الأمور ذات طابع شخصي وحميمي، وهنا يختفي العقل، و تذوب الوضعية الإعتبارية للأستاذ، ويدخل في علاقة غير مرغوب فيها إجتماعيا وأخلاقيا مع طالبته، فيسقط في فخ الفضيحة (...)، هذا فضلا عن ضعف المراقبة من طرف الجهات الوصية عن القطاع، وعدم قيامها بزيارات ميدانية حتى تضطلع على الوضع عن كثب.

ومن خلال ما سبق يتضح أن خبر "المرأة عضت الكلب" الذي إهتز له الرأي العام كان نتاج أسباب متشابكة ومركبة، وتتمثل في تدهور خدمات المنظومة التعليمية، والغش في الإمتحانات الإشهادية، بالإضافة إلى إشكالية الإنتقاء الأولي في المباريات، وكذا تدني القيم بالحرم الجامعي وضعف المراقبة، وهذه العوامل كلها تساهم بشكل أو بآخر في إنتشار مثل هذه الظواهر الشاذة بالحرم الجامعي، والتي تجعل المرء يقف في حالة ذهول وإستغراب متسائلا: هل حقا يقع كل هذا بالجامعة المغربية !!