فيديو مثير يشعل الفايسبوك: شوفو شنو وقع داخل محل لبيع النظارات بمدينة طنجة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام فتاة بسرقة هاتف نقال من داخل صالون للحلاقة خاصة بالنساء بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام فتاة بسرقة هاتف نقال من داخل محل لبيع النظارات بمدينة طنجة.

ويوثق هذا الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي الدقيقة، هذه الفتاة وهي تقوم بسرقة الهاتف بالرغم من تواجد عاملة الاستقبال التي لم تنتبه للحظة تنفيذ عملية السرقة، وقد تفاعل المئات من النشطاء مع تفاصيل هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمينة بمدينة طنجة بالتدخل السريع والفوري وإيقاف المعنية بالأمر.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بنشر الفيديو على جميع الصفحات الفايسبوكية، حتى يتم التعرف على هويتها لمحاسباتها قانونيا والنظر في المنسوب إليها.



